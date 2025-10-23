Санкции не посадят Кремль за стол переговоров, но могут больно ударить, если совпадут несколько факторов

Санкции против Лукойла и Роснефти важны, но не приведут к немедленным переговорам.

Если очень коротко, то ко всем предыдущим санкциям Россия приспосабливалась в течение 3-4 месяцев. Эти не станут исключением.

Читайте также Мир "по-трамповски": почему схема Газы проваливается в Украине

Главное отличие – увеличение добычи нефти странами Персидского залива и частичное изменение позиции Индии могут сделать эти санкции гораздо более сложными для РФ.

Но здесь есть одно "но". Индия, похоже, выдвинула требование: мы готовы обходить санкции, если вы согласитесь локализовать производство С-400 (возможно, даже С-500) на территории Индии. До сих пор Россия была категорически против этого. Собственно, от ответа на этот вопрос (желательно быстрого) будет зависеть позиция Индии.

Правда, здесь подключится и Вашингтон с давлением на Индию. Ведь маркерами "свой-чужой" в новом мире стали три вещи: у кого ты покупаешь оружие, ИИ и IT-решения.

Также стоит обратить внимание, что возможности выкупать излишки российской нефти (если Индия будет сокращать закупки) не безграничны. Поэтому с большой долей вероятности Россия может столкнуться в перспективе 2-4 месяцев с серьёзным обвалом нефтяных доходов (минимум на 10–15%).

Но опять-таки, для этого должны совпасть все факторы. И даже в таких обстоятельствах это не значит, что, всё это просчитав, Путин завтра сядет за стол переговоров.

Пока эти санкции – отложенная во времени проблема. И именно так к ней относится Путин. Кроме всего прочего, он знает: в какой-то момент Запад скажет – мы не можем допустить полного унижения РФ.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net