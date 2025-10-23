Первые санкции Трампа против РФ: на этот раз Путину выкрутиться будет сложнее
Санкции против Лукойла и Роснефти важны, но не приведут к немедленным переговорам.
Если очень коротко, то ко всем предыдущим санкциям Россия приспосабливалась в течение 3-4 месяцев. Эти не станут исключением.
Главное отличие – увеличение добычи нефти странами Персидского залива и частичное изменение позиции Индии могут сделать эти санкции гораздо более сложными для РФ.
Но здесь есть одно "но". Индия, похоже, выдвинула требование: мы готовы обходить санкции, если вы согласитесь локализовать производство С-400 (возможно, даже С-500) на территории Индии. До сих пор Россия была категорически против этого. Собственно, от ответа на этот вопрос (желательно быстрого) будет зависеть позиция Индии.
Правда, здесь подключится и Вашингтон с давлением на Индию. Ведь маркерами "свой-чужой" в новом мире стали три вещи: у кого ты покупаешь оружие, ИИ и IT-решения.
Также стоит обратить внимание, что возможности выкупать излишки российской нефти (если Индия будет сокращать закупки) не безграничны. Поэтому с большой долей вероятности Россия может столкнуться в перспективе 2-4 месяцев с серьёзным обвалом нефтяных доходов (минимум на 10–15%).
Но опять-таки, для этого должны совпасть все факторы. И даже в таких обстоятельствах это не значит, что, всё это просчитав, Путин завтра сядет за стол переговоров.
Пока эти санкции – отложенная во времени проблема. И именно так к ней относится Путин. Кроме всего прочего, он знает: в какой-то момент Запад скажет – мы не можем допустить полного унижения РФ.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)