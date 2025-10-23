Санкції не посадять Кремль за стіл переговорів, але можуть болюче вдарити, якщо збіжаться кілька факторів

Санкції проти Лукойлу й Роснєфті важливі, але не призведуть до негайних переговорів.

Якщо дуже коротко, то до всіх попередніх санкцій Росія пристосовувалася протягом 3-4 місяців. Ці не стануть винятком.

Головна відмінність – збільшення видобутку нафти країнами Перської затоки й часткова зміна позиції Індії можуть зробити ці санкції набагато складнішими для РФ.

Але тут є одне "але". Індія, видається, виставила вимогу: ми готові обходити санкції, якщо ви погодитеся локалізувати виробництво С-400 (можливо, навіть С-500) на території Індії. Досі Росія була категорично проти цього. Власне, від відповіді на це питання (бажано швидкої) залежатиме позиція Індії.

Правда, тут доєднається і Вашингтон з тиском на Індію. Бо маркером свій-чужий у новому світі є три речі: в кого ти купуєш зброю, ШІ та ІТ-рішення.

Також варто звернути увагу, що можливості викуповувати надлишки російської нафти (якщо Індія зменшуватиме закупівлі) не безлімітні. А тому з великою часткою ймовірності Росія може зіткнутися в перспективі 2-4 місяців з серйозним обвалом нафтових надходжень (щонайменше 10-15%).

Та знову-таки, для цього мають збігтися всі фактори. І навіть за таких обставин це не означає, що, прорахувавши це все, Путін сяде за стіл переговорів уже завтра.

Поки ці санкції – відкладена в часі проблема. І саме так до неї ставиться Путін. Окрім усього іншого, він знає: в певний момент Захід скаже: ми не можемо допустити повного приниження РФ.

