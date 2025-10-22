Эта логика совершенно не воспринимает призывы определить гарантии или хотя бы заверения в безопасности. Потому что это — второстепенно

До "миротворчества" Трампа попытки увидеть что-то общее в войне Израиля и ХАМАС с российско-украинской войной были, по большей части, лишены смысла. Однако недавнее соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа прямо и хрестоматийно отражает видение самого Трампа — как такие договоренности могут выглядеть, на чем они должны строиться и как их следует организовать.

Итак, разберем анатомию того, что такое завершение войны "по-трамповски" — на примере Израиля и ХАМАС. Причем подчеркиваю: мой нижеследующий анализ — это разбор архитектуры "сделки", а не израильско-палестинского конфликта. В результате станет ясно, что ключевые приемы подхода, сработавшего на Ближнем Востоке, Трамп пытается применить и к кейсу Украины и России. И станет понятно, почему в этом случае это не работает.

Во-первых, главное в схеме Трампа — получение принципиального согласия сторон на прекращение войны или боевых действий. Этому, с точки зрения американской администрации, не должно предшествовать никакого анализа взаимных интересов и баланса сил.

Поэтому для Трампа не принципиально, согласятся ли стороны на прекращение огня, потому что это в их интересах, или Трамп заставит эти стороны, или одну из них, прекратить огонь — используя инструменты влияния, которыми Дональд Трамп, точнее Америка под его руководством, располагает. В случае Израиля и ХАМАС "принуждение" было относительно мягким, на мой взгляд, а ключом к согласию сторон стала их заинтересованность, пусть и по совершенно разным причинам, завершить активную фазу боевых действий.

Пункт номер два: после прекращения огня, точнее — после согласия обеих сторон прекратить огонь, начинается разговор о деталях. Но важно, что эти детали — о том, как будет поддерживаться режим тишины, будут ли санкции за его нарушение, будет ли восстановление и на чем будут основываться отношения между воюющими сторонами — все это может быть частью дорожной карты, но вовсе не обязательно. Это второстепенно.

Пункт номер три: в подходе Трампа акцент делается именно на провозглашении режима тишины, а не на его соблюдении. Механизмы будут иметь размытые формулировки, без четких алгоритмов. Дональда Трампа не интересует, будет ли режим прекращения огня устойчивым.

И четвертый пункт, который я для себя выделяю в этой схеме, — это специфика формального закрепления такой договоренности. Понятно, что если ты сосредоточен на самом провозглашении прекращения огня, а гарантии соблюдения этого режима тишины не являются для тебя центральным элементом плана, то и модель фиксации такой договоренности между сторонами будет максимально политической, а не юридической.

То есть достаточно принципиальной политической декларации, политического соглашения или плана на бумаге — но без статуса международного договора, без юридически обязательного элемента. Напротив, требуется формальная, декларативная поддержка со стороны медиатора или медиаторов.

То, как была организована формальная часть перемирия между ХАМАС и Израилем, четко отражает эту логику и схему.

Так, Израиль и ХАМАС не подписывали между собой мирного международного договора. Напротив, между ними было подписано соглашение под названием "Имплементация шагов по реализации мирного плана президента Дональда Трампа для "Всеобъемлющего завершения войны в Газе"". Эти шаги получили внутреннюю политическую легитимность в Израиле благодаря голосованию членов правительства в поддержку такого соглашения. Кроме того, сам План Трампа содержит гораздо больше пунктов, чем те, о которых договорились — косвенно, кстати, — ХАМАС и Израиль.

А та помпезная процедура подписания "соглашения о мире" лидерами США, Катара, Турции и Египта — это подписание Декларации в поддержку этого соглашения о прекращении войны.

И если опустить детали американо-российских и американо-украинских горок, то станет видно, что именно такую схему Трамп с новой силой пытается применить и к российско-украинской войне. Согласие, неважно, что там — Донбасс, Запорожье, разве это должно мешать великой и прекрасной сделке о завершении войны? Чтобы получить это согласие сторон, продолжаются заигрывания с Россией (ее, по мнению американцев, нужно уговорить, а не принудить) и новое давление, пусть и более мягкое, на Украину. И эта логика совершенно не воспринимает призывы определить гарантии или хотя бы заверения в безопасности. Потому что это — второстепенно.

Но в случае с Украиной и Россией схема Трампа рушится уже на пункте 1 — принципиального согласия России на завершение войны нет. И это ясно уже самому Трампу. России нужна политическая капитуляция Украины по вопросам статуса территорий, контроля над Донбассом, ограничений численности и вооружений армии, не говоря уже об оборонных альянсах или русском языке. Такая "цена" за эфемерное согласие России на якобы режим тишины слишком высока и неоправданна для Украины — при всех трудностях стоять на своем.

Израиль, к слову, согласился, без юридических обязательств, напомню, почти на все, чему так долго и настойчиво сопротивлялся: на вывод войск из Газы, на выдачу заключенных и задержанных, на управление Газой палестинцами. Россия и близко не идет на уступки — да и зачем: США и не пытаются на нее надавить, хоть как-то, пусть мягко, как это было с Израилем.

Таким образом, вдохновленный своей победой на переговорах по сектору Газа, Трамп слепо пытается применить тот же подход к России и Украине. Однако сходство войн России и Украины, с одной стороны, и Израиля и ХАМАС, с другой, на этом заканчивается. Как и перспективы американского президента получить столь же громкую победу, если стратегия не будет адаптирована к контексту и игрокам.

