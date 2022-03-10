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"План 8 Д" для России

Цей матеріал також доступний українською
"План 8 Д" для России

преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
10.03.2022, 15:01

У России много проблем. Возьмутся за ум, у них будет шанс

1. Демилитаризация – уменьшение вооруженных сил в европейской части до минимума, создание демилитаризованных зон, на которые не могут заходить войска (в том числе вдоль границ с ЕС, Украиной, Беларусью, Грузией).

2. Денуклеаризация – вывод из эксплуатации ядерного оружия, надзор за неиспользованием АЭС и исследовательских центров в военных целях.

3. Децентрализация – возврат федерального политического устройства, восстановление прав государственных республик.

4. Демократизация – подготовка и проведение свободных выборов под международным надзором и по международным стандартам, а также временная военно-гражданская администрация.

5. Денацификация – расточение "величия России" с военной мощью и агрессивной политикой путем принудительного изучения истории захватнических войн, начиная с Новгорода. Создание общественной речи.

6. Декоммунизация – осуждение преступлений коммунистического режима и приравнение их к преступлениям нацистского режима (в Украине тоже нужно это сделать). Запрет коммунистической символики.

7. Десталинизация – ликвидация культа Сталина, культа "победобеседия" путем смены нарративов, праздников и пантеона героев. Смена школьных программ и учебников.

8. Депутинизация – приватизация государственных холдингов, создающих базу авторитарного правления президента РФ Владимира Путина. Запрет занимать публичные должности ключевым лицам путинского режима.

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