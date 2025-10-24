Планы Трампа и Путина на саммит в Будапеште провалились. Чего ожидать дальше
Нерешительность Дональда Трампа по поводу войны России против Украины ставит его в невыгодное положение и портит имидж не только на международной арене, но и среди сторонников MAGA внутри США. А его попытки проскочить "между капельками" угрожают разрастанию конфликта далеко за пределы Украины.
Вопреки всем ожиданиям, после недавней встречи Трампа и Зеленского в Белом доме, американская сторона так и не предоставила Киеву долгожданные "Томагавки". По словам Трампа, главным препятствием для передачи крылатых ракет Tomahawk является необходимость долгого обучения. Он уточнил, что оператору требуется минимум полгода, а в среднем – около года, чтобы освоить управление. Это включает изучение систем управления, отработку процедур целеуказания, тренировки на симуляторах и комплексные совместные учения. Такая подготовка делает быстрые поставки оружия Украине крайне сложными.
