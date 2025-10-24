Спроби Трампа бути одночасно "яструбом" і "голубом" тільки шкодять і переговорам, і його іміджу

Нерішучість Дональда Трампа з приводу війни Росії проти України ставить його в невигідне становище і псує імідж не тільки на міжнародній арені, а й серед прихильників MAGA всередині США. А його спроби проскочити "між крапельками" загрожують розростанню конфлікту далеко за межі України.

Всупереч усім очікуванням, після нещодавньої зустрічі Трампа і Зеленського у Білому домі, американська сторона так і не надала Києву довгоочікувані "Томагавки". За словами Трампа, головною перешкодою для передання крилатих ракет Tomahawk є необхідність тривалого навчання. Він уточнив, що оператору потрібно щонайменше пів року, а в середньому – близько року, щоб освоїти управління. Це включає вивчення систем управління, відпрацювання процедур цілевказування, тренування на симуляторах і комплексні спільні навчання. Така підготовка робить швидкі постачання зброї Україні вкрай складними.

