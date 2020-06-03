Победобесие 2020 может стать последним победобесием Путина

Cвой прогноз во мнении "Три сценария Путина для Украины", опубликованном 7 мая, мне пришлось подкорректировать ввиду изменения решений Владимира Путина и более детальной расшифровки его намерений.

Сценарий Путина №1, мы уже проскочили. Благополучно.

Он начал реализовываться с увеличения количества обстрелов позиций ВСУ, заявлений коллаборантов Пасечника и Пушилина о мобилизации оккупационных сил и намерений противника осуществить прорыв линии обороны, с вербовочных мероприятий по мобилизации российских наемников, через "союзы добровольцев", ЧВК и военкоматы для убийств украинцев и участия в нападении на свободную от врага Украину. Под активным обеспечением путинских технологий информационно-психологического воздействия (агрессивной путинской пропаганды).

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Но буквально, неделю назад, Путин понял, что до 24 июня ему не удастся прогнуть Владимира Зеленского к прямому диалогу с оккупантами по запуску капитуляционных процессов путем инкорпорирования "формулы Штайнмайера".

Поэтому сценарий №2 (военно-политический шантаж малой кровью) переносится на октябрь 2020 года

Перенос картонно-винильного победобесия на 24 июня нужно рассматривать в контексте путинских пропагандистов "можем повторить". Как ученик и фанатик Сталина (Путин и есть гибридный Сталин), после парада победобесия 24 июня, ботоксный плешивый обнуленыш обнуляется 1 июля, потом 24 июля пройдет уличное победобесие, армейские учения, в том числе Кавказ 2020. Сосредоточивание США (по убеждению Путина) на внутренней повестке, возбуждает Путина осуществить широкомасштабное военное вторжение в Украину.

Наиболее вероятная дата широкомасштабного военного вторжения в Украину – 17 сентября 2020 года на следующих направлениях по степени вероятности:

- одновременно на крымском и донецком (наиболее вероятно);

- на харьковском (наименее вероятно).

17 сентября - символическая дата для Путина. Поскольку в этот день в 1939 году Сталин совершил вероломное военное вторжение в Польшу.

Отсюда возникает вопрос военной безопасности 2020 года.

Что наступит раньше, вторжение 17 сентября 2020 года, или за несколько дней этого времени обострение общественно-политической обстановки в России?

С опорой на социологические данные, я пришел к выводу о том, что обострение общественно-политической обстановки в России наступит раньше 17 сентября 2020 года, что вынудит Путина перенести широкомасштабное вторжение до открытия следующего "окна возможностей".

И с октября и до конца 2020 года Путин продолжит осуществлять свой военно-политический шантаж малой кровью (сценарий №2).

Сталин провел свой более скромный парад 24 июня 1945 года и больше парадов не проводил. При этом Сталин продолжил готовиться к большой войне в Европе и к очередному новому большому террору.

Опираясь на закономерность событий, чисел и качественную социологию, моя профессиональная интуиция подсказывает мне, что победобесие 2020, может стать последним победобесием Путина.

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