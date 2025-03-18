Нужно понимать, что информационный шум сначала о "перемирии", а затем о "близком мире" преследует лишь одну цель – как можно дальше отодвинуть сроки прекращения военной помощи США, разведданных, Starlink и так далее. А возможно, и показать на контрасте, что РФ хочет продолжать войну.

Для чего действительно нужно выиграть это время? Чтобы ЕС, Великобритания и другие наши союзники в мире успели как можно лучше подготовиться и максимально заменить всё это...

Потому что враг никуда не исчез, иллюзиями не страдает и своих целей не изменил.

Однако огромное количество всех этих разговоров как раз и создаёт у многих те самые иллюзии. И в Украине, и за границей.

Да, все устали, и поэтому так стремительно распространяются мечты об "открытии аэропортов", когда человек, начитавшись заголовков, особенно в ТГ, вдруг ощущает себя так, будто "всё уже закончилось"...

До этого ещё далеко. И долго. Воспринимайте "мирную" риторику дипломатов и чиновников как искусство скрывать истинные мысли. О ракетах, снарядах и ВПК они говорят не на публику.

Наши "красные линии" невозможно совместить с фобиями и маниями врага. Такова жизнь. Такая судьба.

Такая мировая роль выпала нашей Украине и нам с вами.

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