Треба розуміти, що інформаційний шум про спочатку "перемир'я" і вже скоро "близький мир" має за мету лише одне – якомога більше віддалити терміни припинення військової допомоги США, розвідданих, старлінка тощо. І, можливо, показати на контрасті, що РФ хоче воювати далі.

Для чого дійсно треба протягнути цей час? Щоб ЄС, Велика Британія, інші наші союзники у світі встигли якнайкраще приготуватись, щоб максимально замінити все це...

Тому що ворог нікуди не зник, ілюзіями не страждає і своїх цілей не змінив.

Однак величезна кількість усіх цих розмов як раз і створює у багатьох ті самі ілюзії. І в Україні, і за кордоном.

Так, усі втомилися, і тому так стрімко поширюються мрії про "відкриття аеропортів", що людина, яка начитається заголовків, особливо в ТГ, раптом відчуває себе так, ніби "все вже закінчилося"...

Ще далеко. І довго. Сприймайте "мирну" риторику дипломатів і урядовців як мистецтво приховувати справжні думки. Не на публіку вони говорять про ракети, снаряди та ВПК.

Наші "червоні лінії" неможливо поєднати з фобіями й маніями ворога. Таке життя. Така доля.

Така світова роль випала нашій Україні і нам з вами.

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