В последнее время много говорят о том, что молодые мужчины и парни всё чаще склоняются вправо.

Эти тревоги небезосновательны. Некоторые молодые мужчины действительно привлекаются мизогинным онлайн-контентом, который с помощью алгоритмов соцсетей может стать "вратами" в более широкий ультраправый мир. Также правда, что у парней чаще возникают трудности в образовании, что деиндустриализация уничтожила типичные карьерные пути для тех, кто плохо сдаёт экзамены, и что мужчинам с низким социальным статусом всё сложнее найти пару.

Но о гораздо более глубоком сдвиге в голосовании молодых женщин — которые стремительно движутся влево — написано значительно меньше. Джон Берн-Мердок ещё в прошлом году обратил внимание на глобальную тенденцию к гендерной поляризации среди младших возрастных групп. И из его исследований ясно видно: в большинстве стран этот разрыв обусловлен прежде всего тем, что женщины радикально сдвигаются влево, а не мужчины — вправо (заметным исключением является Южная Корея). Однако внимание сосредоточено преимущественно на мужчинах.

Эта тенденция сохраняется и на последних выборах. В Великобритании в прошлом году почти четверть женщин в возрасте 18–24 лет проголосовали за "Зелёных", и лишь 12% — за любую правую партию. С тех пор поддержка Reform среди этой возрастной группы, согласно опросам, не выросла — весь прирост голосов пришёлся на старших избирателей, тогда как позиции "Зелёных" существенно улучшились.

В Германии в начале этого года 34% женщин 18–24 лет отдали голоса за Die Linke, что дало левой партии мощный импульс для возрождения и возвращения в Бундестаг. В Испании, согласно одному из опросов на европейских выборах прошлого года, 59% женщин 25–30 лет заявили, что будут голосовать за левые силы. В Австралии, согласно анализу 2024 года, женщины поколения Z являются самым левым электоральным сегментом.

Несмотря на фокус на молодых мужчинах, распределение их голосов между левыми и правыми силами в большинстве стран остаётся относительно стабильным во времени. Мы действительно видим сдвиг внутри правого электората молодых мужчин — от традиционных партий центра к радикально правым. Но это происходит среди мужчин всех возрастных групп. В то же время молодые женщины не просто сдвигаются влево — они ещё и в рамках левого спектра выбирают более радикальные партии, такие как "Зелёные" или Die Linke. Этого не наблюдается среди старших женщин, у которых либо сохраняется стабильность, либо сдвиг влево гораздо менее выражен.

Если это действительно долгосрочное изменение, оно будет всё сильнее влиять на политику — влияние, которого ещё не видно в публичном дискурсе, который в основном сосредоточен на заботах старших мужчин-избирателей. Далее я рассмотрю, как изменялись гендерные тренды в голосовании с течением времени, почему сейчас происходит этот новый левый сдвиг — и какие политические последствия он будет иметь в ближайшие десятилетия.

Разблокируйте чтобы читать дальше Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net