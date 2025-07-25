Чому молоді жінки дедалі частіше дотримуються лівих поглядів
Останнім часом чимало говорять про те, що хлопці та юнаки дедалі частіше правішають.
Ці тривоги небезпідставні. Деяких молодих чоловіків справді приваблює мізогінний онлайн-контент, який за допомогою алгоритмів соцмереж може стати "воротами" до ширшого ультраправого світу. Це також правда, що хлопці частіше мають труднощі в освіті, що деіндустріалізація знищила типові кар’єрні шляхи для тих, хто погано складає іспити, і що чоловікам з низьким соціальним статусом усе складніше знайти пару.
Але про значно глибший зсув у голосуванні молодих жінок – які стрімко рухаються ліворуч – написано набагато менше. Джон Берн-Мердок ще торік звернув увагу на глобальну тенденцію до гендерної поляризації серед молодших вікових груп. І з його досліджень чітко видно: у більшості країн цей розрив зумовлений передусім тим, що жінки радикально лівішають, а не чоловіки – правішають (помітним винятком є Південна Корея). Але увага зосереджена переважно на чоловіках.
Ця тенденція зберігається і на останніх виборах. У Великій Британії торік майже чверть жінок віком 18–24 років проголосували за Зелених і лише 12% — за будь-яку праву партію. Відтоді підтримка Reform серед цієї вікової групи, згідно з опитуваннями, не зросла – увесь приріст голосів припав на старших виборців, тоді як позиції Зелених суттєво покращилися.
У Німеччині на початку цього року 34% жінок 18–24 років проголосували за Die Linke, що дало партії лівого крила потужний імпульс для відродження і повернення до Бундестагу. В Іспанії, за даними одного з опитувань на європейських виборах минулого року, 59% жінок віком 25–30 років заявили, що голосуватимуть за ліві сили. В Австралії, за аналізом 2024 року, жінки покоління Z є найбільш лівим електоральним сегментом.
Попри зосередженість на молодих чоловіках, розподіл їхніх голосів між лівими та правими силами в більшості країн залишається відносно стабільним у часі. Ми справді бачимо зсув усередині правого голосу молодих чоловіків – від традиційних партій центру до радикально правих. Але це відбувається серед чоловіків усіх вікових груп. Натомість молоді жінки не просто лівішають – вони ще й у межах лівого спектра обирають радикальніші партії, як-от Зелені чи Die Linke. Цього не спостерігається серед старших жінок, у яких або зберігається стабільність, або зсув уліво набагато менш виражений.
Якщо це справді довгострокова зміна, вона матиме дедалі більший вплив на політику – вплив, якого ще не видно в публічному дискурсі, що переважно фокусується на турботах старших чоловіків-виборців. Тож далі я розгляну, як змінювалися гендерні тренди в голосуванні з часом, чому зараз відбувається цей новий лівий зсув – і які він матиме політичні наслідки найближчими десятиліттями.
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