Останнім часом чимало говорять про те, що хлопці та юнаки дедалі частіше правішають.

Ці тривоги небезпідставні. Деяких молодих чоловіків справді приваблює мізогінний онлайн-контент, який за допомогою алгоритмів соцмереж може стати "воротами" до ширшого ультраправого світу. Це також правда, що хлопці частіше мають труднощі в освіті, що деіндустріалізація знищила типові кар’єрні шляхи для тих, хто погано складає іспити, і що чоловікам з низьким соціальним статусом усе складніше знайти пару.

Але про значно глибший зсув у голосуванні молодих жінок – які стрімко рухаються ліворуч – написано набагато менше. Джон Берн-Мердок ще торік звернув увагу на глобальну тенденцію до гендерної поляризації серед молодших вікових груп. І з його досліджень чітко видно: у більшості країн цей розрив зумовлений передусім тим, що жінки радикально лівішають, а не чоловіки – правішають (помітним винятком є Південна Корея). Але увага зосереджена переважно на чоловіках.

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Ця тенденція зберігається і на останніх виборах. У Великій Британії торік майже чверть жінок віком 18–24 років проголосували за Зелених і лише 12% — за будь-яку праву партію. Відтоді підтримка Reform серед цієї вікової групи, згідно з опитуваннями, не зросла – увесь приріст голосів припав на старших виборців, тоді як позиції Зелених суттєво покращилися.

У Німеччині на початку цього року 34% жінок 18–24 років проголосували за Die Linke, що дало партії лівого крила потужний імпульс для відродження і повернення до Бундестагу. В Іспанії, за даними одного з опитувань на європейських виборах минулого року, 59% жінок віком 25–30 років заявили, що голосуватимуть за ліві сили. В Австралії, за аналізом 2024 року, жінки покоління Z є найбільш лівим електоральним сегментом.

Попри зосередженість на молодих чоловіках, розподіл їхніх голосів між лівими та правими силами в більшості країн залишається відносно стабільним у часі. Ми справді бачимо зсув усередині правого голосу молодих чоловіків – від традиційних партій центру до радикально правих. Але це відбувається серед чоловіків усіх вікових груп. Натомість молоді жінки не просто лівішають – вони ще й у межах лівого спектра обирають радикальніші партії, як-от Зелені чи Die Linke. Цього не спостерігається серед старших жінок, у яких або зберігається стабільність, або зсув уліво набагато менш виражений.

Якщо це справді довгострокова зміна, вона матиме дедалі більший вплив на політику – вплив, якого ще не видно в публічному дискурсі, що переважно фокусується на турботах старших чоловіків-виборців. Тож далі я розгляну, як змінювалися гендерні тренди в голосуванні з часом, чому зараз відбувається цей новий лівий зсув – і які він матиме політичні наслідки найближчими десятиліттями.

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