Почему не стоит особо радоваться провалу летнего наступления россиян
Не стал бы особо радоваться тому, что летнее наступление россиян провалилось. Ведь оно же не остановилось.
Да, стратегических успехов РФ не имела, несмотря на огромные вложенные ресурсы и усилия. Очередная дата "взятия под полный контроль Донбасса" также сорвана. На других направлениях похвастаться тоже особенно нечем.
Кроме того, это лето, пожалуй, рекордное по количеству потерь у врага. Однако Россия останавливаться не собирается и разворачивает новый этап наступательных действий.
Стабильно очень тяжелое Покровское направление, постоянно русаки пытаются найти слабые места в Харьковской области.
Плюс наступательные действия усиливают на Запорожском и Херсонском направлениях. Уверен, не откажутся от планов в Сумской области.
Так что к провалам врага я бы не относился слишком оптимистично.
