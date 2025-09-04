Не стал бы особо радоваться тому, что летнее наступление россиян провалилось. Ведь оно же не остановилось.

Да, стратегических успехов РФ не имела, несмотря на огромные вложенные ресурсы и усилия. Очередная дата "взятия под полный контроль Донбасса" также сорвана. На других направлениях похвастаться тоже особенно нечем.

Кроме того, это лето, пожалуй, рекордное по количеству потерь у врага. Однако Россия останавливаться не собирается и разворачивает новый этап наступательных действий.

Стабильно очень тяжелое Покровское направление, постоянно русаки пытаются найти слабые места в Харьковской области.

Время для Трампа оказывать максимальное давление на Путина

Плюс наступательные действия усиливают на Запорожском и Херсонском направлениях. Уверен, не откажутся от планов в Сумской области.

Так что к провалам врага я бы не относился слишком оптимистично.

