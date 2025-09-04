Не став би особливо радіти тому, що літній наступ росіян провалився. Бо він же не зупинився.

Так, стратегічних успіхів РФ не мала, незважаючи на величезні вкинуті ресурси та зусилля. Чергова вже дата "взяття під повний контроль Донбасу" також зірвана. На інших напрямках повимахуватись теж особливо немає чим.

Крім того, це літо, мабуть, рекордне за кількістю втрат у ворога. Проте Росія зупинятись не збирається і розгортає новий етап наступальних дій.

Стабільно дуже важкий Покровський напрямок, постійно русаки намагаються знайти слабкі місця на Харківщині.

Читайте також Час для Трампа чинити максимальний тиск на Путіна

Плюс наступальні дії посилюють на Запорізькому та Херсонському напрямках. Впевнений, не відмовляться від планів на Сумщині.

Тож до провалів ворога я б не став надто оптимістично ставитись.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net