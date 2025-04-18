"Остановить войну за 24 часа" давно стало таким же мемом, как и "Киев за три дня". Теоретически у Трампа был единственный шанс сдержать своё обещание — он должен был объявить об отправке американских войск на Донбасс. Но поскольку мы живём не в сказке, этого не произошло, а значит, война продолжается.

Были и другие попытки — формальные и неформальные — добиться хотя бы прекращения огня, чтобы затем перейти к переговорам. Не вдаваясь в подробности каждой из них, можно констатировать: все они провалились. И нынешний российский ракетный террор против Украины — лучшее тому доказательство.

Следующие три недели — последний шанс для Трампа показать хоть какой-то прогресс. Но поскольку он изначально выбрал неверную стратегию, эта попытка договориться о перемирии закончится провалом, как и предыдущие. А вот что президент США будет делать после этого — не знает даже он сам.