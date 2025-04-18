"Зупинити війну за 24 години" давно стало таким самим мемом, як і "Київ за три дні". Теоретично у Трампа була одна-єдина можливість виконати свою обіцянку, але для цього він мав оголосити про відправлення американських військ на Донбас. Та позаяк ми живемо не в казці, цього не сталося, а отже, війна триває досі.

Потім були кілька спроб — формальних і неформальних — домогтися хоча б припинення вогню, щоб згодом перейти до переговорів. Не вдаючись в деталі кожної, можна констатувати, що всі вони провалилися, і нинішній російській ракетний терор проти України – найкраще тому свідчення.

Наступні три тижні – останній строк, коли Трампу треба за будь-яку ціну продемонструвати прогрес у виконанні своєї обіцянки. Але оскільки він від самого початку вибрав неправильну стратегію, ця спроба домовитися про перемир’я провалиться, як і попередні. А от що президент США робитиме після цього – не знає навіть він сам.