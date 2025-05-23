То, что мы сейчас живём в эпоху всеобъемлющего популизма, — чистая правда. С момента победы Трампа и Брексита в далёком уже 2016 году и до сегодня популисты всё чаще становятся президентами, премьер-министрами или, по крайней мере, депутатами.

У популизма много толкований, но главное в нём — это тотальное упрощение. Сложные вещи обычно понятны меньшинству, а простые — большинству, поэтому популисты сознательно ориентируются на простые идеи, что могут стать популярными в широких народных массах. А если какую-то идею выдвигают не потому, что она правильная, а потому, что она популярная — это и есть популизм. И такие простые решения нынче встречаются во всех сферах жизни — от политики и экономики до косметологии и кулинарии.

Особенной чертой современного популизма является неразрывная связь с социальными сетями. Иностранные разведки, корыстные дельцы и просто амбициозные гуру используют алгоритмы, чтобы донести до каждой социальной группы именно в ней популярную мысль. Вмешательство в американские и британские выборы компании Cambridge Analytica с помощью Фейсбука началось ещё в 2014 году. В 2024 году выборы в Румынии были отменены из-за влияния на них России через ТикТок.

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Из-за этого у многих сложилось впечатление, что популизм — плод высоких технологий: Web 2.0 (обмен информацией между пользователями) и смартфонов. В этом есть доля правды, но только доля. Современный популизм подпитывается соцсетями, но само явление гораздо старше.

Положив руку на сердце, следует признать — в появлении популизма виновата демократия. Стоило только возникнуть хоть какому-то демократическому механизму, как его сразу же осваивали популисты. Вся история демократического прогресса человечества — это и история популизма.