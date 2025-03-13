И приехал в Курск, чтобы показать, как он "защищает" россиян

Ряженый.

Когда война шла по нарастающей, Путин в костюме и при галстуке делал вид, что это СВО.

Когда заговорили о мире, и Украина-США-Европа предложили план перемирия, Путин надел военную форму.

Понятно, что есть конкретный тайминг Курска, когда хочется "прилететь на ядре" и показать телевизорозависимым внутри РФ, что вечный при власти "крокус" еще все ничего (это из разряда довоенных "стерхов", только костюмы меняются). Все это описал Астольф де Кюстин еще в "России в 1839 году".

Но частное неразрывно видится как часть общего. Которое заключается в том, что все в России выстраивается властью как спецоперация. И разговоры о национальных интересах в этом смысле тоже ряженые.

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Если бы российская власть действительно исходила из национальных интересов и защиты своих граждан, она бы никогда не развязала и не ввергла в том числе своих граждан в эту вероломную войну.

А теперь Путин приехал в форме в Курск, чтобы показать, как он может "защищать" россиян от прямых последствий своих же собственных решений и действий. По принципу обсценного подхода к холопам "но мы крепчаем".

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