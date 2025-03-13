І приїхав до Курська, щоб показати, як він "захищає" росіян

Ряджений.

Коли війна набирала обертів, Путін у костюмі з краваткою вдавав, що це лише "СВО".

Коли заговорили про мир, а Україна, США та Європа запропонували план перемир’я, Путін натягнув військову форму.

Очевидно, що є конкретний таймінг Курська, коли йому хочеться "прилетіти на ядрі" й показати телезалежним у РФ, що вічний при владі "крокус" ще тримається (це з тієї самої серії, що й довоєнні стерхи, тільки костюми змінюються). Усе це Астольф де Кюстін описав ще в "Росії в 1839 році".

Але окреме нерозривно вплітається в загальне. А загальне — це те, що вся Росія вибудовується владою як спецоперація. І розмови про "національні інтереси" в цьому сенсі теж фальшиві.

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Якби російська влада справді виходила з національних інтересів і захисту своїх громадян, вона б ніколи не розв’язала і не втягнула, зокрема, власних громадян у цю підлу війну.

А тепер Путін приїхав у формі до Курська, щоб показати, як він "захищає" росіян від наслідків власних же рішень і дій. За тим самим обсценним принципом ставлення до холопів: "але ми міцнішаємо".

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