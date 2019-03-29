Почему Тимошенко тяжело победить

Никто не осложнил эти выборы для Юлии Тимошенко настолько, насколько она сама это сделала.

Можно, конечно, вспомнить кандидата-ловушку для невнимательных избирателей – Юрия Тимошенко. Можно сказать, что кампании дискредитации, которые запускала Банковая, серьёзно потрепали Юлию Владимировну. Можно допустить, что у неё был слишком ранний старт предвыборной кампании. Можно посчитать, какую часть аудитории Тимошенко перетянул Зеленский. Всё это, конечно, имеет значение.

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Но. Всё это не объясняет один факт: перспектива победы Тимошенко пугает многих избирателей. Вот именно – пугает. Почему так?

Это работа её образа.

Наша политика – это мир мужчин. Они могут быть сильными и слабыми, интеллигентными и попроще, продающими старое в политике и играющими в новое...

Если среди них есть успешная женщина, действующая самостоятельно, а не в подчинении у мужчины-лидера, то это – мужчина в юбке. Вот как Тимошенко. То есть, женщина, играющая традиционную мужскую роль.

Само по себе это не создаёт непреодолимых проблем. Такую женщину в мужской роли вполне может поддержать большинство избирателей, тем более на контрасте с мужчиной-новичком или мужчиной-негодяем.

Но есть существенный нюанс.

Тимошенко очень комфортно – скатываться в образ мстителя. Она может долго предлагать всем новое будущее и рассказывать, например, про блокчейн и 3D-принтеры. Может спасать бедных от тарифов. Может эмоционально рассуждать про Будапештский меморандум. А в конце концов всё равно придёт к обещанию отомстить старой власти и сфокусируется именно на этом.

И вот знаете – верится! Когда она говорит, что выполнит обещание Порошенко и посадит троих друзей Порошенко, – чувствуется, что может посадить и тридцать.

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Казалось бы – что это, если не её плюс? На самом деле, именно тут – корень проблемы.

По Тимошенко видно, что она очень хочет власти. Видно, что она отлично видит себя президентом. По ней ясно, когда она начинает рассказывать о своих первых шагах, что она уже чётко представляет себе, кто и что получит аж от первых лет её власти, а не то что от первых шагов. Это может быть самый сильный лидер в нашей истории.

Но сильный – не значит, эффективный или разумный. Не значит, что эта сила может быть ограничена законом или хотя бы милосердием.

Самый сильный плюс мститель равно страх избирателей.

Если бы в таком образе сильного мстителя, отлично видящего себя президентом, выступал в политике мужчина, то это был бы какой-нибудь радикальный (в хорошем смысле слова, то есть не путать с конкретной партией) кандидат.

Вот Ярош, например. Или Андрей Билецкий. Именно эти люди олицетворяют собой чисто силу и, возможно, месть.

Легко ли такому кандидату собрать большинство в нашей стране? Нет.

Тимошенко за счёт того, что она женщина, считывается аудиторией на уровне сознания мягче, чем на уровне эмоций.

Эмоции людей создают для неё непреодолимое препятствие, а именно: чтобы прибавить себе голосов до победы, Тимошенко ещё активнее использует образ мстителя, потому что ей это – комфортно и привычно, но избирателей как раз эта эксплуатация силы и решительности, помноженных на месть, после некоторого уровня – начинает отпугивать.

Ей бы чуть сдержаться – всё равно она не растеряет от этого свою аудиторию, а новую – не отпугнёт. Но сдержаться – не вариант для Тимошенко.

Что в итоге? Чем ближе день выборов, тем больше ресурса Тимошенко приходится тратить на решение проблемы, созданной ею же самой. И бороться за тех избирателей, которые отвергают её на уровне эмоций.

Часто люди даже объяснить толком не могут, почему не хотят за неё голосовать. А если покопаться в мотивации таких людей, то выясняется, что она их просто пугает.

Иногда нужно быть мягче, чтобы победить. Ведь шанс на победу – есть.

Специально для LIGA.net

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