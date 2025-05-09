Последние 10-15 лет то, что происходит в России вокруг празднования Дня победы, 9 мая, называют "победобесием" — и не зря. В то же время в Украине за эти же 10-15 лет бывший День победы из одного из главных праздников превратился в фантом. Мало что так наглядно показывает, что Украина — не Россия, как история празднования 9 мая.

Стоит напомнить, что первые 20 лет после окончания Второй мировой войны День победы не был ни торжеством, ни выходным. Ранний Советский Союз черпал свою легитимность в будущем — в мировой революции и победе марксизма-ленинизма на всей планете. Сталин мечтал о третьей мировой, а также имел дело с десятками миллионов непосредственных участников войны.

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Хрущев мечтал о коммунизме уже в 1980 году, а в процессе перехода занимался целиной и кукурузой. Ни тот ни другой даже не пытались строить советскую идентичность на войне.

Но уже Брежневу стало понятно, что светлое будущее больше не объединяет население СССР, и в ход пошли классические инструменты нацстроительства. Память о войне должна была заменить мечты о коммунизме — и вот в 1965 году Дню победы вернули статус торжества, а в Москве прошел первый послевоенный военный парад.

Постсоветская Россия во многом напоминает Советский Союз, особенно — отсутствием национальной идеи. Настоящей гражданской идентичности в стране нет, потому что нет граждан — только подданные, лишенные реальных прав.

Концепции "русского мира" и "Третьего Рима / Святой Руси" с каждым годом исключают всё большее число россиян других национальностей и вероисповеданий. Проповедуемые Кремлём "традиционные ценности" натыкаются на отторжение в урбанизированном обществе.

Проще говоря, у современных россиян нет ничего общего, кроме победы в "Великой Отечественной". Убери эту подпорку — и всё это сообщество начнёт рассыпаться на глазах.