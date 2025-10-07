Мы не умеем цивилизованно обращаться со своим статусом, как бедняк не умеет обращаться с выигранными в лотерею деньгами

Когда я смотрю на то, как часть из нас, получив минимальную власть и признание, начинает яростно бороться друг с другом за возможность получить больше, почему-то думаю, что это как-то связано с сотнями лет порабощения.

Силу, с которой большинство наших чиновников и часть гражданского общества сражаются друг с другом за власть и влияние, я могу сравнить разве что со сценой из "Ада" Данте — когда они с Вергилием спускаются к широкой, темной, грязной реке — Стиксу, в которой души вязнут в болоте.

Те, кто поддался гневу, дерутся, кусаются, топят друг друга в грязи, а те, кто подавлял свой гнев, лежат под водой, бормоча слова злобы сквозь пузыри.

В качестве другой аллегории могу сказать, что мы не умеем цивилизованно обращаться со своим статусом — как бедняк не умеет обращаться с выигранными в лотерею деньгами.

Это касается и эгоистичного, высокомерного поведения "сверху", и не всегда адекватных требований "снизу".

Думаю, из-за молодости нашей демократии у нас нет многих необходимых для функционирования общества культур: культуры богатства, культуры власти и культуры служения.

Иногда напряжение, с которым мы боремся между собой, кажется мне сильнее, чем энергия, направленная против агрессора.

И это пугает. Это касается прежде всего тех, кто дальше от фронта.

Возможно, именно поэтому многим военным все труднее даются вылазки в тыл.

