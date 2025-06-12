Там, где нет личного опыта, – лучше не открывать рот

Мне кажется, жизнь во время такой войны по-новому показала, что явление морального права все-таки существует.

Я бы никогда не стала говорить что-либо о решениях людей, например, из Сум, потому что я не в Сумах.

Я бы никогда не стала ничего говорить о пехоте, потому что мой муж не в пехоте.

И никогда бы ничего не говорила о матерях, которые потеряли ребенка, если бы мой сын не умер.

Я бы никогда ничего не стала говорить о справедливости или личной свободе, если бы мой муж не служил в ВСУ.

Я бы никогда ничего не говорила о ребенке (или семье) с инвалидностью, потому что у меня нет ребенка с инвалидностью.

Я бы никогда ничего не говорила о том, что и как делать в оккупации или в плену, потому что я не в оккупации и не в плену.

Там, где я не ощущаю личного опыта или где моя жизнь и жизнь моих самых близких не настолько под угрозой, я не считаю возможным слишком уж открывать рот.

Люди зря недооценивают моральное право.

Это хороший способ не получить вдруг по морде.

А белые пальто быстро пачкаются в этой земле.

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