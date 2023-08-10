Почему Запад боится поражения России – семь причин

В 80-х и 90-х Мартин ван Кревельд являлся одним из важнейших военных теоретиков в мире. Неизвестно, что с ним произошло – деменция или российские деньги, – но сейчас он пишет текст под заголовком: "Почему мы должны бояться поражения России".

Да, говорит он, разгром России будет триумфом для США и некоторых других стран, но для Германии это станет катастрофой.

А потом мы спрашиваем, почему Запад не впряжется в нашу победу на 100%.

Так почему же Запад боится поражения России?

Потому что опасается ее распада и послевоенного хаоса.

Если конкретизировать, то Запад не хочет:

1. распродажи ядерных боеголовок и материалов,

2. массовой резни и терроризма,

3. проблем с снабжением ресурсов,

4. проблем с продовольствием для своих и чужих,



5. проблем с логистикой,

6. массовых неконтролируемых миграций,

7. и самое главное – усиление Китая.

И это я не считаю влияния агентов фсб, рускультурников и т.д.

Правда, за прошлый год несколько пунктов оказались менее актуальны, чем считалось ранее, но все равно.







Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.