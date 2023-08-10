Чому Захід боїться поразки Росії – сім причин

У 80-х і 90-х Мартін ван Кревельд був одним з найважливіших воєнних теоретиків у світі. Невідомо, що з ним сталося – деменція чи російські гроші, – але зараз він пише текст під заголовком: "Чому ми маємо боятися поразки Росії".

Так, каже він, розгром Росії буде тріумфом для США і деяких інших країн, але для Німеччини це стане катастрофою.

А потім ми питаємо, чому Захід не впряжеться у нашу перемогу на 100%.

То чому Захід боїться поразки Росії?

Тому що боїться її розпаду та повоєнного хаосу.

Якщо конкретизувати, то Захід не хоче:

1. розпродажу ядерних боєголовок і матеріалів,

2. масової різанини й тероризму,

3. проблем з постачанням ресурсів,

4. проблем з продовольством для своїх і чужих,



5. проблем з логістикою,

6. масових неконтрольованих міграцій,

7. і найголовніше – посилення Китаю.

І це я не рахую впливу агентів фсб, рускультурлюбців тощо.

Щоправда, за минулий рік кілька пунктів виявилися менш актуальними, ніж вважалося раніше, але все одно.







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