Уже прослеживается линия, которую хочет сформировать РФ: мол, великий "конституционалист" и "сторонник" международного права Путин стремится к переговорам о мире, но есть проблема с желанием самой Украины и "нелегитимностью" её власти.

Вместе с приятными для ушей Трампа высказываниями о том, "что если бы он был президентом и у него не украли победу, то войны бы не было", звучат упрёки в адрес Украины. В частности, о нелегитимности Зеленского, и дальше, предполагаю, это будет распространяться и на другие ветви власти. Хотя не нужно быть большим легистом, чтобы найти норму Конституции Украины, где указано:

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"Выборы в период действия военного положения прямо запрещены ч. 1 ст. 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения". Запрещение законом касается всех видов выборов: выборы президента Украины, Верховной Рады Украины, Верховной Рады Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления".

То есть имеем дело с очередной неприкрытой гибридностью РФ.

Россия начала войну, что привело к введению военного положения, а теперь, рассказывая о нелегитимности органов власти Украины и под видом стремления к переговорам о мире, хочет добавить кроме военных ещё и политические риски. Снова рубрика "Дорогомиловский суд Москвы", в котором когда-то "были признаны" события 2013-2014 годов в Украине "государственным переворотом".

Надеюсь, что эта "отмазка" Путина, стремление подменить суть формой (говорить не о варварской позиции РФ, которую нельзя назвать переговорной, а о том, что не с кем вести переговоры в Украине как с легитимным представителем), будет восприниматься в США именно как "отмазка".

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