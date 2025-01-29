Вже простежується лінія, яку хоче сформувати РФ: мовляв, великий "конституціоналіст" і "прихильник" міжнародного права Путін прагне переговорів про мир, але є проблема з бажанням самої України та "нелегітимністю" її влади.

Поряд із приємними вуху Трампа висловами про те, "що якби він був президентом і у нього не вкрали перемогу, то війни не було б", звучать закиди на адресу України. Зокрема, про нелегітимність Зеленського, і далі, допускаю, це поширюватиметься і на інші гілки влади. Хоча не треба бути великим легістом, щоб знайти норму Конституції України, де вказано:

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"Вибори під час дії воєнного стану прямо заборонені ч. 1 ст. 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Заборона законом стосується всіх видів виборів: вибори президента України, Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування".

Тобто маємо справу з черговою неприкритою гібридністю РФ.

Росія розпочала війну, що призвело до введення воєнного стану, а тепер, розповідаючи про нелегітимність органів влади України й під виглядом прагнення переговорів про мир, хоче додати окрім військових ще й політичні ризики. Знову рубрика "Дорогомилівський суд Москви", у якому свого часу "були визнані" події 2013-2014 років в Україні "держпереворотом".

Сподіваюсь, що ця "відмовка" Путіна, прагнення підмінити суть формою (говорити не про дикунську позицію РФ, яку не можна назвати переговорною, а про те, що немає з ким вести переговори в Україні як з легітимним представником) сприйматиметься у США саме як "відмовка".

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