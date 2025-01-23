Трамп выдвинул Путину ультиматум!
Да, там сначала было про любовь к России, про 60 млн погибших и прочую чепуху.
Но... Дальше было "Но"... А мы же знаем, всё, что написано до "но", не имеет никакого значения.
Я хотел прийти, но очень важные дела отвлекли меня.
Я очень хотел сделать домашнее задание, но отключили свет.
Я хотел не пить сегодня, но...
Я люблю Россию, но если ты не пойдёшь на сделку, я уничтожу твою экономику и заберу твой трон.
Все реверансы Путину, России или русскому народу были до "но". А после — ультиматум.
Или ты идёшь на сделку и отбрасываешь свои глупые требования капитуляции, или я тебя прикончу. Тебя ждёт экономический коллапс, санкции, тарифы и кто знает, что ещё. Не заставляй меня делать это, Володя. Ведь ты знаешь, я психованый и за себя не отвечаю.
Тем более, Володя, ты же понимаешь, что моим спонсорам нужно качать больше нефти, а на рынке нет места. Твой дружок Си угробил свою экономику, и она больше не хочет нефти. Поэтому, чтобы я качал больше, ты должен качать меньше. Ты же понимаешь, что моя себестоимость выше твоей, и я не смогу с тобой конкурировать по цене.
И такой подход не может не нравиться. Особенно учитывая ожидания от возможного президентства Трампа.
Интересно, конечно, как будет реагировать Путин. Он же пацан и должен вести переговоры с позиции силы. А тут все сказки про потёмкинскую деревню российской экономики смыли в унитаз.
Все рассказы о России, которая может воевать бесконечно, перестали продаваться. Теперь, скорее, продаётся другая версия — тоже нереалистичная, но другая, — что через несколько месяцев Россия рухнет, и хлеба не будет. Никакой позиции силы.
Что, неужели снова достанет "орешник" и будет пугать мир им и голой задницей?
Или российская пропаганда напишет только о том, что было до "но"?
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