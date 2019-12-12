Подвел Путина. Почему у Суркова истерика

Помощника президента России Владислава Суркова так проняло после истории от Авакова о том, что он типа психанул на переговорах, что и сам Сурков и все его говорящие головы уже два дня опровергают эту историю.

Почему это так важно?

Потому что у Суркова проблема. Он готовил Путина к другому на переговорах. Одним из условий российской стороны, чтобы переговоры состоялись, была подготовка их содержания заранее.

И вот помощники глав государств согласовали для переговоров то, что Зеленский на переговорах подтверждать не стал. В частности, разведение войск в десятках точек по всей линии фронта. Согласился только на три точки. Это был неприятный сюрприз для Суркова и явное доказательство того, что он не смог понять, с чем реально приедет украинская делегация.

Может быть, если бы Путин понимал заранее, что так будет, то переговоры вообще бы попытались перенести.

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То же самое с особым статусом ОРДЛО и Конституцией Украины – для Путина важно, чтобы постоянный характер особого статуса интерпретировался как внесенный в Конституцию Украины. Они считают, что так – по "Минску". Но этого нет в итоговом документе из Парижа.

У Суркова там в Москве и так позиции ослабели, а тут еще, получается, подставил вождя. И вот, чтобы хоть как-то отыграть общее впечатление, Сурков теперь аж достал VIP-агитатора Андрея Колесникова, который уже долгие годы в специальном формате описывает для "Коммерсанта" деятельность Путина.

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Ну а помощник Суркова - Чеснаков - отбивал "нападку" Авакова на своего шефа на вечернем ток-шоу у Владимира Соловьева - флагманском ток-шоу путинской пропаганды.

Главное для них – доказать, что Сурков не провалил эти переговоры, и что украинская делегация ничего не получила.

Ох, ну засуетились! Аж приятно смотреть.

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