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Поездка Зеленского в Белый дом удалась, но никаких существенных прорывов не произошло

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Поездка Зеленского в Белый дом удалась, но никаких существенных прорывов не произошло

эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего
02.09.2021, 19:05

Мои впечатления от визита президента Украины Владимира Зеленского в США

1. Визит был скромным. Какими-то инновационными идеями он не отличался. Базовая рамка американско-украинских отношений осталась неизменной: реформы, безопасность, Россия, внешняя помощь.

2. Для президент США Джо Байдена визит был скорее вынужденным, нежели желанным. Многие коллеги это отмечали, и, надо сказать, это было видно. Также объясняет, почему не было совместной пресс-конференции. Никто больших ожиданий по поводу визита не имел изначально. Да и статус визита был рабочий, а не официальный.

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3. Пользуясь уязвимостью Байдена с учетом катастрофы в Афганистане, Владимир Зеленский попытался выторговать для себя какие-то существенно иные "плюшки", чтобы отличаться от предшественников и создать вокруг визита некий сенсационно-исторический ореол. Но у него ничего не вышло.

4. Несколько "пряников", которые можно "продать" внутренней аудитории, американцы Зеленскому дали: $60 млн дополнительной военной помощи, $45 млн на гуманитарные потребности и $12,8 млн на борьбу с COVID-19. 

Ну и традиционные меморандумы, трансформацию которых в контракты еще предстоит увидеть. А также обещания дать кредиты, переподписать Хартию осенью и реанимировать двусторонние стратегические комиссии, которые уже три года не собирались.

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5. Политические требования, которые США выставляли Украине (по НАБУ, САП и другим вопросам) в контексте реформ остались неизменными, и являются принципиальными условиями дальнейшей поддержки Украины и Зеленского. Другими словами, с момента визита в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена в мае ничего существенно не поменялось.

6. Убедить Байдена что-то поменять в вопросах диалога с РФ или Северного потока-2 не удалось. Заявления были стандартные и не сигнализируют о том, что Вашингтон будет менять свою политику по отношению к Германии.

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7. Политическая декларация двух сторон стала хорошей компиляцией разных идей, которые составляют основу двусторонней повестки. Как я уже написал, ничего нового.

8. Правительственный список инвестпроектов на $277 млрд, который президент назвал "Планом трансформации Украины", как по мне, был представлен слабо и неубедительно. Большого интереса со стороны американцев он не вызвал, хотя там есть ряд неплохих проектов, которые нужны Украине.

Короче говоря, можно сказать, что визит удался, но никаких существенных прорывов не произошло. 

Отношения США и Украины после этого визита вряд ли серьезно поменяются. Рамка двусторонней повестки осталась такой же ограниченной и скромной по перспективам сотрудничества. Формально-публичная часть сохраняется нетронутой. Отношения между Байденом и Зеленским существенно не улучшились.

Однако были созданы контуры для возможного расширения партнерства в среднесрочной перспективе. Правда, это уже больше зависит от действий самого Зеленского и его команды и внутренних преобразований в Украине.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Владимир Зеленский Байден Джо визит в США визит зеленского в США
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