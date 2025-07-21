Да, я критикую НАБУ. С цифрами критикую: сколько бюджетных денег выделено на эту структуру, сколько она смогла вернуть в госбюджеты теневых средств, сколько результативных дел против коррупционеров, сколько разоблачено преступлений в сфере обороны и так далее.

По всем этим параметрам агентство выглядит несостоятельной, неэффективной, тунеядской структурой. Которую надо перезапускать. Полностью. Но тут у НАБУ начинаются тотальные одновременные обыски силами ГПУ и СБУ (в медиа пишут о как минимум 70). Работники НАБУ жалуются, что значительная часть обысков не санкционированы судом, то есть спешат так, что не успевают оформить все бумаги.

Причем детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов – то есть все ужасное, что может оправдать в общественном сознании этот беспрецедентный наезд.

Если бы такое началось, например, сразу после Революции достоинства в отношении МВД, это можно было объяснить тем, что победители сводят счеты с побежденными. Но ведь российских шпионов нашли в НАБУ аж на четвертом году войны! А что, раньше их не видно было, если они работали против Украины?! Почему именно сейчас глаза у властей вдруг открылись?

Такое может быть исключительно в случае, если НАБУ наехало на интересы кого-то действительно влиятельного.

Это либо наши американские партнеры, либо самый-самый топ украинской власти, то есть Владимир Зеленский – Андрей Ермак.

Но в сторону Соединенных Штатов НАБУ даже думать боится. Да и с руководством страны изначально сотрудничает очень тесно – даже в мирное время, а что уж говорить о военном.. Собственно, именно неэффективность НАБУ, за которую его критикуют, отрицает предположение, что агентство помешало каким-то серьезным властным сделкам, и за это на него наехали по беспределу.

Извините, но если причиной тотальных обысков является продажа сотрудниками НАБУ конопли в Россию, как сообщают, то тогда те, кто принимал решение о наезде на агентство, действительно обкурились до беспамятства.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net