Так, я критикую НАБУ. З цифрами критикую: скільки бюджетних грошей виділено на цю структуру, скільки вона спромоглася повернути до держбюджетів тіньових коштів, скільки результативних справ проти корупціонерів, скільки викрито злочинів у сфері оборони тощо.

За всіма цими параметрами агентство виглядає неспроможною, неефективною, дармоїдською структурою. Яку треба перезапускати. Повністю. Але тут у НАБУ починаються тотальні одночасні обшуки силами ГПУ та СБУ (у медіа пишуть про щонайменше 70). Працівники НАБУ скаржаться, що значна частина обшуків не санкціоновані судом, тобто поспішають так, що не встигають оформити всі папери.

Причому детективам НАБУ інкримінують державну зраду, торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів – тобто все жахливе, що може виправдати у суспільній свідомості цей безпрецедентний наїзд.

Якби таке почалося, наприклад, відразу після Революції гідності стосовно МВС, це можна було пояснити тим, що переможці зводять рахунки з переможеними. Але ж російських шпигунів надибали у НАБУ аж на четвертому році війни! А що, раніше їх не видно було, якщо вони працювали проти України?! Чому саме зараз очі влади раптом розплющилися?

Таке може бути виключно у випадку, коли НАБУ наїхало на інтереси когось дійсно впливового.

Це або наші американські партнери, або най-най топ української влади, тобто Володимир Зеленський – Андрій Єрмак.

Але в бік Сполучених Штатів НАБУ навіть думати боїться. Та й з керівництвом країни від початку співпрацює дуже тісно – навіть у мирні часи, а що ж казати про воєнні. Власне, саме неефективність НАБУ, за що його критикують, заперечує припущення, що агентство завадило якимось серйозним владним оборудкам, і за це на нього наїхали по "беспределу".

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Перепрошую, але якщо причиною тотальних обшуків є продаж співробітниками НАБУ конопель до Росії, як повідомляють, то тоді ті, хто ухвалювали рішення про наїзд на агентство, дійсно обкурилися до нестями.

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