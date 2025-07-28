Перевод с оригинальной публикации с ведома и разрешения редакции Postimees.ee

Прежние прогнозы о ходе войны России против Украины практически всегда оказывались ошибочными. Вспомним хотя бы утверждения, что у России вот-вот иссякнут ресурсы для ведения войны и Владимир Путин будет вынужден поднять окровавленные ладошки. 

Однако что-то все-таки меняется – те, кто внимательно следил за ядерным сумасшествием России, уже видят признаки того, что западные страны теперь пытаются говорить с Кремлем на понятном для Москвы языке.

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