Европа переходит от привычной либеральной расслабленности к активной подготовке к обороне – вплоть до ядерных сил

Перевод с оригинальной публикации с ведома и разрешения редакции Postimees.ee

Прежние прогнозы о ходе войны России против Украины практически всегда оказывались ошибочными. Вспомним хотя бы утверждения, что у России вот-вот иссякнут ресурсы для ведения войны и Владимир Путин будет вынужден поднять окровавленные ладошки.

Однако что-то все-таки меняется – те, кто внимательно следил за ядерным сумасшествием России, уже видят признаки того, что западные страны теперь пытаются говорить с Кремлем на понятном для Москвы языке.

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