Європа переходить від звичної ліберальної розслабленості до активної підготовки до оборони – аж до ядерних сил

Переклад з оригінальної публікації з відома і дозволу редакції Postimees.ee

Колишні прогнози про перебіг війни Росії проти України практично завжди виявлялися помилковими. Згадаймо хоча б твердження, що у Росії ось-ось вичерпаються ресурси для ведення війни і Володимир Путін буде змушений підняти закривавлені долоньки.

Однак щось усе-таки змінюється – ті, хто уважно стежив за ядерним божевіллям Росії, вже бачать ознаки того, що західні країни тепер намагаються говорити з Кремлем зрозумілою для Москви мовою.

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