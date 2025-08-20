Мяч снова на стороне РФ, и теперь ей решать, идти ли на встречу напрямую с президентом Украины

Никогда не предполагайте, что знаете, что Дональд Трамп скажет или сделает далее – скорее всего, он сам этого не знает.

Относитесь серьезно к любым его словам, потому что они обычно довольно точно отражают то, о чем он думает в данный момент. Но мысли Трампа весьма изменчивы и быстро сменяются другими.

Если вам не нравится его позиция сегодня – сопротивляйтесь, потому что уже завтра он может занять противоположную. Но даже если нынешняя позиция кажется приемлемой, не стоит думать, что она надолго.

Трудно передать, насколько миротворческие усилия Трампа по завершению войны между Россией и Украиной не имеют ничего общего с нормальной дипломатией. Всё вращается вокруг Дональда Трампа – так ему нравится, а не вокруг мира, который он якобы продвигает.

