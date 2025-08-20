Поки європейці міцно стоять за Зеленським, Трамп не може нав’язати волю Путіна
Ніколи не припускайте, що знаєте, що Дональд Трамп скаже чи зробить наступним – найімовірніше, він і сам цього не знає.
Сприймайте серйозно будь-які його слова, бо вони зазвичай досить точно відображають те, про що він думає в цей момент. Але думки Трампа дуже мінливі й швидко замінюються іншими.
Якщо вам не подобається його позиція сьогодні – чиніть опір, бо вже завтра він може зайняти протилежну. Але й коли нинішня позиція здається прийнятною, не варто думати, що вона надовго.
Важко навіть передати, наскільки миротворчі зусилля Трампа щодо завершення війни між Росією та Україною не мають нічого спільного з нормальною дипломатією. Усе крутиться довкола Дональда Трампа – саме так йому подобається, а не довкола миру, який він начебто просуває.
