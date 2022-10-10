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Полное невежество России: стратегия СССР образца 1939-го и тактика образца 1917-го

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Полное невежество России: стратегия СССР образца 1939-го и тактика образца 1917-го

главный редактор Цензор.НЕТ
10.10.2022, 18:32

России кажется, что она демонстрирует силу, обстреливая мирное население Украины. Но мы оказались не из ряда слабых. И с нами весь цивилизованный мир

"Русский план заключался в том, чтобы бомбардировать и запугивать. К своему удивлению, русские встретили ожесточенное сопротивление, которое в сочетании с исключительно трудными природными условиями скоро остановило наступление. С самого начала финны нанесли такие тяжелые потери врагу, что русские вдвойне усилили бомбардировки, рассчитывая сломить волю финнов к сопротивлению.

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Вместо этого сопротивление стало еще более решительным. Уроки этой небольшой войны поучительны.

Во-первых, они показывают, что всегда опасно презирать противника, как бы ни был он слаб. Полагая, что демонстрация силы окажется достаточной, чтобы запугать финнов и добиться немедленной капитуляции, русские хорошо подготовились использовать в пропагандистских целях радио, духовые оркестры и кино, однако совершенно упустили из виду стратегические и тактические аспекты войны и вопросы снабжения.

Во-вторых, в глазах тех, кто мог здраво судить о вещах, эта война... показала, что бомбардировки с воздуха, так же как и артиллерийский обстрел, — это медленный, а отнюдь не быстрый способ изматывания врага. 

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В-третьих, если оружие сконструировано без учета особенностей местности и климата, то независимо от его мощи, оно окажется почти бесполезным.

В-четвертых, высокая подвижность финнов, еще раз показала, что она важнее численного превосходства.

Это была война государства с населением в 180 млн человек против народа, насчитывавшего всего 3,5 млн человек".

Джон Фуллер, британский военный теоретик, цитата из книги "Вторая мировая война. Стратегический и тактический обзор", 1948 год.

Радость российского военного руководства и российской пропаганды показывает их полное невежество в плане военной истории, стратегии и тактики.

У России сейчас стратегия СССР образца 1939 года и тактика образца 1917 года.

Но соотношение сил иное. 

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В эту Зимнюю войну Россия уже не сможет никого задавить массой танков, у нее нет подавляющего десятикратного превосходства, а Украина получает помощь со всего мира. 

У России осталась с 1939-го только пропаганда. 

Украинский народ не дрогнет, мы будем продолжать действовать и бить оккупантов.

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