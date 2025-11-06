Мы это тоже проходили в 2019-м. И, вероятно, после войны израненное и уставшее общество снова захочет простых решений

Колебания от центра. Или когда наконец настанет время здравого центризма.

Еще год назад Трамп обещал "вернуть величие". Сегодня левые в Нью-Йорке обещают "возвращение справедливости".

И то, и другое – крайние точки, удобные для кампаний, но фатальные для общества. Потому что предложение лежит в плоскости чистого популизма.

Бывшие законы демократии теперь работают по принципу эмоциональных качелей. Таков запрос времени: в погоне за софитами и лайками на первое место выходят не идеи, а "психологические крючки". И главная мотивация избирателя – "наказать не тех".

Лишь 20% американцев сегодня доверяют правительству – рекордно низкий показатель. Демократы обесценили слово "ценности", республиканцы – "традиции". А умеренный центр, как всегда, – между двумя обещаниями "сделать все по-новому".

Этот вирус давно распространился и на Европу. Италия снова ищет "твердую руку". Франция мечтает, чтобы государство все простило и все обеспечило. Германия спорит сама с собой: кого бояться больше – правых или счетов за отопление.

Континент, который когда-то изобрел "взвешенность", теперь тренируется в политическом граффити. Популизм стал универсальным языком демократий.

Главное – говорить громко, желательно с пафосом, и не слишком вникать в детали.

Мы это тоже проходили в 2019-м. Но после войны израненное и уставшее общество снова захочет простых решений и быстрых результатов.

Вопрос лишь в том, кто первым это поймет: умные – чтобы предупредить, или хитрые – чтобы воспользоваться?

