Украинская армия сейчас выполняет ключевую функцию сдерживания России. Тому гарантии безопасности – это о взаимности

Нам нужно менять нарратив, связанный с гарантиями безопасности.

Сейчас он крутится исключительно вокруг того, как будут помогать Украине при наличии этих гарантий.

Но мы вообще не говорим о том, что Украина также может гарантировать безопасность нашим партнерам. Украинская армия сейчас самая сильная в Европе. С лучшим военным опытом. В случае конфликта любой европейской страны с Россией или Китаем Украина могла бы гарантировать, что поможет этим странам.

Мы должны двигаться от статуса "получателя помощи" к "гаранту безопасности".

Украина – не слабое звено, которое нужно прикрывать, а щит, реально удерживающий восточный фланг Европы.

То есть система гарантий безопасности – это не только о том, что помогают Украине. Это о взаимности.

Украинская армия сейчас выполняет ключевую функцию сдерживания России. Фактически без официального членства в НАТО Украина уже является гарантией безопасности для Европы.

Украина должна стать экспортером безопасности, делиться опытом с союзниками (от киберзащиты до дронов и систем ИИ в милтеке).

Европейцы должны понимать, что Украина – это не просто "бенефициар помощи", а будущий гарант их безопасности. Это меняет саму психологию восприятия Украины – с объекта на активного субъекта.

