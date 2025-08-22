Пора менять нарратив: Украина – не проситель, а гарант безопасности Европы
Нам нужно менять нарратив, связанный с гарантиями безопасности.
Сейчас он крутится исключительно вокруг того, как будут помогать Украине при наличии этих гарантий.
Но мы вообще не говорим о том, что Украина также может гарантировать безопасность нашим партнерам. Украинская армия сейчас самая сильная в Европе. С лучшим военным опытом. В случае конфликта любой европейской страны с Россией или Китаем Украина могла бы гарантировать, что поможет этим странам.
Мы должны двигаться от статуса "получателя помощи" к "гаранту безопасности".
Украина – не слабое звено, которое нужно прикрывать, а щит, реально удерживающий восточный фланг Европы.
То есть система гарантий безопасности – это не только о том, что помогают Украине. Это о взаимности.
Украинская армия сейчас выполняет ключевую функцию сдерживания России. Фактически без официального членства в НАТО Украина уже является гарантией безопасности для Европы.
Украина должна стать экспортером безопасности, делиться опытом с союзниками (от киберзащиты до дронов и систем ИИ в милтеке).
Европейцы должны понимать, что Украина – это не просто "бенефициар помощи", а будущий гарант их безопасности. Это меняет саму психологию восприятия Украины – с объекта на активного субъекта.
