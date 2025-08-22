Українська армія виконує зараз ключову функцію стримування Росії. Тому гарантії безпеки – це про взаємність

Нам треба змінювати наратив, пов'язаний з гарантіями безпеки.

Зараз він крутиться виключно навколо того, як допомагатимуть Україні в разі наявності цих гарантій.

Але ми взагалі не говоримо про те, що Україна також може гарантувати безпеку нашим партнерам. Українська армія зараз найсильніша в Європі. З найкращим воєнним досвідом. В разі наявності конфлікту між будь-якої європейською країною та Росією чи Китаєм, Україна могла б гарантувати, що допоможе цим країнам.

Ми маємо рухатись від статусу "отримувача допомоги" до "гаранта безпеки".

Україна – не слабка ланка, яку треба прикривати, а щит, що реально тримає східний фланг Європи.

Тобто система гарантій безпеки – це не лише про те, що допомагають Україні. Це про взаємність.

Українська армія виконує зараз ключову функцію стримування Росії. Фактично без офіційного членства в НАТО Україна вже є гарантією безпеки для Європи.

Україна має стати експортером безпеки, ділитись досвідом з союзниками (від кіберзахисту до дронів і систем ШІ в мілтеку).

Тобто європейці мають розуміти, що Україна не просто "бенефіціар допомоги", а майбутній гарант їхньої безпеки. Це змінює саму психологію сприйняття України – з об’єкта на активного суб’єкта.

