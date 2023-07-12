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Пора напомнить НАТО о боснийской Жепе

Цей матеріал також доступний українською
Пора напомнить НАТО о боснийской Жепе

писательница, философ
12.07.2023, 08:21

В прогнозах НАТО "за сколько часов упадет Киев" было немало фрейдовской проекции. У нас лучшая армия в континентальной Европе, признаем это наконец

По совпадению в первый день саммита НАТО в Вильнюсе была еще и годовщина падения Сребреницы – первого в Европе, после ВМВ, массового убийства гражданского населения, квалифицированного международным правом как геноцид. Более 8000 сребреницких босняков мужского пола были расстреляны армией Республики Сербской, более 1000 до сих пор числятся пропавшими без вести, и семьи ищут их могилы. И гораздо реже вспоминают (если вообще вспоминают), что рядом со Сребреницей был еще один босняцкий анклав – Жепа, и там резни удалось избежать. Потому что Сребреницу контролировали миротворческие войска НАТО (Нидерландов), а Жепу – украинские. И голландские "голубые шлемы" испугались Ратко Младича и пошли на все его требования, а украинцы вывезли гражданское население из Жепы целым и невредимым.

О Сребренице много написано, снято, задокументировано и т.д. О спасенной Жепе при этом мировая общественность не знает ничего, и полковник Верхогляд, насколько помню, даже не получил за свой подвиг Героя Украины (Кучма боялся разозлить Москву?), – а это, между прочим, был международный дебют украинской армии, который, как минимум, должен заставить аналитиков в штаб-квартире НАТО отнестись к этой, повторно вытекающей со дна истории на поверхность, Ucraina, terra Cossacorum, с должным вниманием и уважением...

И, может быть, тогда они поняли бы, кому Российская империя обязана ВСЕМИ своими победами. И не должны были так долго чесаться после 24 февраля, пока удосужились дать нам тяжелое вооружение...

Но для этого мы сами должны помнить Жепу. Помнить, что мы, братья, казацкого рода, и что это не просто слова. И гордиться своей армией – вместо того, чтобы писать в унисон тем же НАТОвским офицерам, что ишь как мы, мол, быстро вычухались из лохов-рагулей-гречкосеев в такую прекрасную милитарную мощь, откуда что и взялось!

В социальных процессах, дорогие дети, как и в физике, ничто и нигде не берется ниоткуда, забудьте, чему вас учили московские щедровицкие. Мы ВСЕГДА были кшатриями Европы. И будем ими в дальнейшем – независимо от того, как быстро международная безопасность этот факт легитимизирует.

Давайте уважать себя.

И слава Украине.

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миротворческая миссиясаммит нато в вильнюсе
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