RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
Crypto
Світ азарту
Вакансії
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Час нагадати НАТО про боснійську Жепу

Этот материал также доступен на русском
Час нагадати НАТО про боснійську Жепу

письменниця, філософ
12.07.2023, 08:21

У прогнозах НАТО "за скільки годин упаде Київ" було немало фройдівської проєкції. У нас найкраща армія в континентальній Європі, визнаймо це нарешті

За збігом, в перший день саміту НАТО у Вільнюсі була ще й річниця падіння Сребрениці – першого в Європі, після ДСВ, масового вбивства цивільного населення, кваліфікованого міжнародним правом як геноцид. Понад 8000 сребреницьких босняків чоловічої статі було розстріляно армією Республіки Сербської, понад 1000 досі числяться пропалими безвісти, і родини шукають їхні могили. І значно рідше згадують (якщо взагалі згадують), що поруч зі Сребреницею був ще один босняцький анклав – Жепа, і там різанини вдалось уникнути. Тому що Сребреницю контролювали миротворчі війська НАТО (Нідерландів), а Жепу – українські. І голландські "блакитні шоломи" перелякалися Ратко Младіча й пішли на всі його вимоги, а українці – вивезли цивільне населення з Жепи цілим і неушкодженим.

Про Сребреницю багато написано, знято, задокументовано тощо. Про врятовану Жепу натомість світова громадськість не знає нічого, і полковник Верхогляд, скільки пригадую, навіть не отримав за свій подвиг Героя України (Кучма боявся розлютити Москву?), – а це, між іншим, був міжнародний дебют української армії, котрий, як мінімум, мав би змусити аналітиків у штаб-квартирі НАТО поставитися до цієї, повторно випливлої з дна історії нагору, Ucraina, terra Cossacorum, з належною увагою й пошаною...

І, може, тоді вони зрозуміли б, кому Російська імперія завдячувала ВСІМА своїми перемогами. І не мусили б так довго чухатись після 24 лютого, заки сподобились дати нам важку зброю...

Але для цього ми самі мали б пам'ятати Жепу. Пам'ятати, "що ми, браття, козацького роду", і що це не просто слова. І пишатися своєю армією – замість писати цього дня в унісон тим-таки НАТОвським офіцерам, що ич як ми, мовляв, швидко вичухались із лохів-рагулів-гречкосіїв у таку прегарну мілітарну потугу, де що й взялося!

В соціальних процесах, любі діти, як і в фізиці, ніщо і ніде не береться нізвідки, забудьте, чого вас учили московські щєдровіцкіє. Ми ЗАВЖДИ були кшатріями Європи. І будемо ними надалі – незалежно од того, як швидко міжнародна безпека цей факт леґітимізує.

Тож шануймося.

І слава Україні.

Читайте також
Через чотири роки світ може перевернутися

Оригінал

Всі матеріали автора
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
миротворча місіясаміт НАТО у Вільнюсі
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Популярне
Спецпроєкти
 