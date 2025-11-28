И будет ли новый переговорщик с США от Украины более квалифицированным

LIGA.net запустила новый формат колонок – "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем мнение Евгения Магды:

Зеленский потерял время – он мог уволить Ермака раньше и сохранить больше политических возможностей;

"офисно-президентская республика" оказалась неэффективной – ручное управление и конфликты с американскими партнерами стали системной проблемой;

отставка открывает возможность восстановить баланс власти – вернуться к парламентско-президентской модели.

