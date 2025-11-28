Мнение
думки вголос
После Ермака: вернется ли власть к конституционному балансу
Евгений Магда
политолог и преподаватель, директор "Института мировой политики"
О чем мнение Евгения Магды:
- Зеленский потерял время – он мог уволить Ермака раньше и сохранить больше политических возможностей;
- "офисно-президентская республика" оказалась неэффективной – ручное управление и конфликты с американскими партнерами стали системной проблемой;
- отставка открывает возможность восстановить баланс власти – вернуться к парламентско-президентской модели.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
