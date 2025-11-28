І чи буде більш фаховим новий переговорник із США від України

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що думка Євгена Магди:

Зеленський втратив час – він міг звільнити Єрмака раніше й зберегти більше політичних можливостей;

"офісно-президентська республіка" виявилась неефективною – ручне управління та конфлікти з американськими партнерами стали системною проблемою;

відставка відкриває можливість відновити баланс влади – повернутися до парламентсько-президентської моделі.

