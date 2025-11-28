Думка
думки вголос
Після Єрмака: чи повернеться влада до конституційного балансу
Євген Магда
політолог та викладач, директор "Інституту світової політики"
Реєструйся і слухай
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що думка Євгена Магди:
- Зеленський втратив час – він міг звільнити Єрмака раніше й зберегти більше політичних можливостей;
- "офісно-президентська республіка" виявилась неефективною – ручне управління та конфлікти з американськими партнерами стали системною проблемою;
- відставка відкриває можливість відновити баланс влади – повернутися до парламентсько-президентської моделі.
