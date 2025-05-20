Главное следствие переговоров – Путин выиграл время. При этом выглядит так, что дальнейшая стратегия всех сторон будет оставаться неизменной.

1. Все, что происходило в последние недели, было театром для одного зрителя. Путин делал все от себя зависящее, чтобы не вызвать взрыв гнева Трампа. Европейцы же "загоняли" Трампа в угол, чтобы тот наконец-то взорвался. Часть республиканцев также, похоже, поддерживали европейцев.

Но Трамп не взорвался.

Следовательно – начинается второй акт этой пьесы для одного зрителя.

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2. Каким будет этот акт? Путин будет снова играть в игру "переговоры срывают Украина и ЕС". Параллельно, по линии Дмитриева, РФ продолжит делать заманчивые экономические предложения (если отбросить конспирологию, то очень похоже, что именно эти предложения, которые предусматривают миллиардные заработки прямо сегодня, являются главным сдерживающим фактором для "взрыва" Трампа).

3. Европейцы, похоже, продолжат предыдущую тактику загона Трампа в ловушку. Напомню в очередной раз: все предложения Дмитриева нереализуемы без согласования с ЕС. А Европа не будет рассматривать какие-либо послабления для России, пока не будут решены вопросы американских пошлин, вопросы безопасности (НАТО в Европе) и украинский вопрос.

Единственное отличие второго акта от первого в стратегии европейцев – это потенциальное желание Ватикана играть более весомую игру. Следовательно, по этой линии могут активизироваться контакты в США.

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4. Закон Линдси Грэма, который, похоже, имеет шансы на запуск как трек, параллельный мейнстриму Белого дома, имеет две существенные проблемы. Принятие этого закона без предварительных договоренностей на Ближнем Востоке будет означать остановку переговоров с Китаем и ссору с Индией, которые являются главными покупателями российской нефти. Поэтому следует смотреть за тем, как будут (и будут ли) проходить переговоры США – Индия, США – Саудовская Аравия, США – ОАЭ, США – Израиль (особенно в контексте ядерного соглашения с Ираном). И даже если все пойдет по самому положительному для нас сценарию, минимальный временной лаг для реализации этого закона – конец 2025 года.

Но параллельно с этим нужно смотреть на рейтинги Трампа и их корреляцию с отношением к РФ и Путину. Ухудшение рейтингов заставит Белый дом быть более решительным.

5. Отдельно хочу остановиться на "сенсационной" новости Bloomberg о том, что Путин "болен летним наступлением" и считает, что именно этим летом ему удастся совершить прорывы, хотя военные аналитики не понимают, на чем базируется этот его оптимизм.

Я об этом говорю уже пару месяцев, но западные аналитики не замечают еще три веские причины, почему он хочет продолжения войны:

а) путинский режим опирается на проактивное меньшинство (до трети населения), которое желает полного уничтожения Украины. Остановка войны может привести к тому, что большинство этих людей перейдет в реальную оппозицию. Что с этим делать, Кремль пока не понимает;

б) внутриполитический блок Кремля только приступает к формированию системы, в которой ветеранов, вернувшихся с фронта, будут контролировать не только ФСБ и МВД, но и сами ветераны. Осенью пройдет единый день голосования, где будет апробирована идея "каждый десятый депутат будет из ветеранов". Затем эту систему нужно будет "апробировать и дотачивать". Ранее чем к началу весны 2026 года Кириенко и Co вряд ли скажут, что они готовы к возвращению людей. И это только один аспект подготовки к возвращению к миру;

в) в России развернулась крупнейшая в истории (после 1917 года) кампания по национализации и реприватизации. Главных бенефициаров – шесть (Чемезов, Кириенко, Ковальчуки, Ротенберги, Сечин, Патрушев), еще примерно десять семей ждут во втором эшелоне всей этой истории. Остановка войны означает как минимум замедление национализации. И я уверен, что эти люди из ближайшего круга Путина делают все, чтобы у войны не было шансов на остановку.

Теперь по поводу перспектив: я продолжаю считать, что следующее переговорное окно возможностей откроется не раньше конца 2025 года. При этом не исключаю, что к переговорам, возможно, будет подключен Китай в рамках согласований в треугольнике США – ЕС – Китай.

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