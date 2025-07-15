Какой набор быстрых и действенных мер был в распоряжении?

Молниеносное введение вторичных "сдерживающих" санкций (пошлины в 500%, которые сейчас превратились в более реалистичные 100%) – не применено.

Передача Украине замороженных российских активов – не применена.

Пакет на $300 млн по механизму PDA (то есть из складских запасов вооружений по немедленному решению президента США с быстрой поставкой) – не применен.

Многократное увеличение планируемой военной помощи Украине по Инициативе содействия безопасности Украины (USAI) в проекте военного бюджета США на 2025-2026 финансовые годы (сейчас фигурируют суммы – до $500 млн) – не применено.

Немедленное введение нового пакета персональных санкций по решению президента США – не применено.

Жесткое заявление о том, что "время вышло – администрация США меняет свое отношение: больше не посредники, а становятся на сторону Украины" – реализовано частично.

Продажа вооружений третьим странам (или коалиции стран) с разрешением поставлять их Украине – реализовано в значительной степени.

Объявлено, что типы вооружений пока неизвестны (кроме обсуждения количества систем ПВО и боеприпасов к ним). Вопрос о дальнобойных ракетах (типа JASSM-ER) публично не поднимается.

Вывод: россияне получили еще почти два месяца (как и просил Путин) на захват новых территорий Украины. Финансирование войны также продолжится, сдерживающих санкций не будет как минимум еще 50 дней (а это фактически означает – несколько месяцев, даже если они будут приняты Конгрессом и подписаны президентом – что маловероятно). Плохо то, что, судя по всему, россияне заранее об этом уже знали.

Из позитивного:

Администрация США хочет позиционировать себя как нейтральная, но Америка "не вышла из игры". Теперь будут действовать преимущественно через коалицию стран Европы и Канаду (позиция других стран – партнеров Украины по вопросу закупки вооружений нуждается в уточнении).

В закупаемых вооружениях могут быть и те, которые пока не производятся в Европе, а также крылатые ракеты "воздух-земля" большей дальности.

В целом подтвержден стратегический сигнал США: российские планы по контролю над Украиной реализованы не будут.

Скажем так: решения на ближайшие два месяца мало что меняют, но дальше окно возможностей для выхода из масштабной войны без капитуляции Украины сохраняется, и вероятность его использовать даже возрастает.

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