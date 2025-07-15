Який набір швидких і дієвих заходів був у розпорядженні?

Максимально швидке введення вторинних "зупиняючих" санкцій (500% тарифів, які зараз перетворилися в більш реалістичні 100%) – не застосовано.

Спрямування Україні російських заморожених активів – не застосовано.

Пакет на $300 млн за механізмом PDA (тобто із запасів озброєнь негайним рішенням президента США і швидке постачання) – не застосовано.

Збільшення в рази планованої військової допомоги Україні за Ініціативою сприяння безпеці України (USAI) в проєкті військового бюджету США на 2025-2026 бюджетні роки (зараз там фігурують цифри – до $500 млн) – не застосовано.

Введення негайно нового пакета персональних санкцій за рішенням президента США – не застосовано.

Рішуча заява, що "час вийшов – Адміністрація США змінює своє ставлення: більше не посередники, а стають на бік України" – реалізовано частково.

Продаж третім країнам (або коаліції країн) озброєнь з дозволом постачати їх Україні – реалізовано значною мірою.

Заявлено, що типи озброєнь поки не відомі (крім обговорення кількості систем ПРО і боєприпасів до них). Питання щодо дальніх ракет (типу JASSM-ER) публічно не обговорюється.

Висновок: росіяни отримали ще майже два місяці (як і випрошував Путін) на захоплення більше територій України. Фінансування війни також триватиме, зупиняючих санкцій не буде як мінімум ще 50 днів (а це значить фактично – кілька місяців, навіть, якщо вони будуть Конгресом введені і підписані президентом – що малоймовірно). Недобре, що, судячи з усього, росіяни також про це заздалегідь вже знали.

З позитивного:

Адміністрація США хоче позиціонуватися як нейтральна, але Америка "не вийшла з гри". Тепер діятимуть переважно через коаліцію країн Європи та Канаду (позиція інших країн – партнерів України стосовно закупівлі озброєнь для України потребує уточнення).

В закуплених озброєннях можуть бути й ті, що наразі не виробляються в Європі, та крилаті ракети "повітря-земля" більшої дальності.

Загалом підтверджений стратегічний сигнал США: російські плани контролю над Україною не будуть реалізовані.

Скажімо так: рішення на наступні два місяці мало що змінюють, а далі все ж таки вікно можливостей для виходу з широкомасштабної війни без капітуляції України залишається, навіть вірогідність його використати збільшується.

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