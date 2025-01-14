Это также реакция на ложь и манипуляции относительно Украины

Словацкий школьник Симон Оманик, бронзовый призёр центральноевропейской математической олимпиады, не пожал руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини, которого считает манипулятором и популистом.

Главное в этой истории — объяснение, которое он дал изданию Dennik N.

Симон сказал, что Пеллегрини победил на президентских выборах, лгав и манипулируя страхом и самыми низменными эмоциями. И что в дополнение к вечным популистским обещаниям дешёвой еды и дешёвого газа, он также обвинял своего оппонента в том, что тот отправил бы словаков на войну в Украину.

"Он бы никогда нас туда не отправил, и даже если бы отправил, это не имело бы никакого рационального обоснования. Это была ложь и манипуляция самыми низменными человеческими эмоциями страха, а в некоторых частях словацкого общества, возможно, и антипатией к Украине", – заявил Оманик.

Он также сказал, что не считает свой жест проявлением высокомерия или особой смелости.

Потому что "вместо отелей в Ханое государство могло бы поддержать образование и проведение студенческой олимпиады" (кто не помнит, именно в люксовом отеле Ханоя журналисты обнаружили премьера Фицо в конце декабря).

Симону Оманику 19 лет.

Для меня этот поступок также о достоинстве.

Посмотрите видео — как Симон демонстрирует, что воздерживается от рукопожатия.

Медиа сообщают, что Пеллегрини якобы изначально даже не должен был быть на церемонии награждения.

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То есть это мог быть спонтанный достойный жест, который просто вытекает из продуманного отношения к словам и действиям этого политика.

И да, я считаю, что образование могло бы спасти мир.

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