Поступок словацкого юноши, не пожавшего руку президенту – это о чувстве достоинства
Словацкий школьник Симон Оманик, бронзовый призёр центральноевропейской математической олимпиады, не пожал руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини, которого считает манипулятором и популистом.
Главное в этой истории — объяснение, которое он дал изданию Dennik N.
Симон сказал, что Пеллегрини победил на президентских выборах, лгав и манипулируя страхом и самыми низменными эмоциями. И что в дополнение к вечным популистским обещаниям дешёвой еды и дешёвого газа, он также обвинял своего оппонента в том, что тот отправил бы словаков на войну в Украину.
"Он бы никогда нас туда не отправил, и даже если бы отправил, это не имело бы никакого рационального обоснования. Это была ложь и манипуляция самыми низменными человеческими эмоциями страха, а в некоторых частях словацкого общества, возможно, и антипатией к Украине", – заявил Оманик.
Он также сказал, что не считает свой жест проявлением высокомерия или особой смелости.
Потому что "вместо отелей в Ханое государство могло бы поддержать образование и проведение студенческой олимпиады" (кто не помнит, именно в люксовом отеле Ханоя журналисты обнаружили премьера Фицо в конце декабря).
Симону Оманику 19 лет.
Для меня этот поступок также о достоинстве.
Посмотрите видео — как Симон демонстрирует, что воздерживается от рукопожатия.
Медиа сообщают, что Пеллегрини якобы изначально даже не должен был быть на церемонии награждения.
То есть это мог быть спонтанный достойный жест, который просто вытекает из продуманного отношения к словам и действиям этого политика.
И да, я считаю, что образование могло бы спасти мир.
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