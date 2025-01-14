Це також реакція на брехню і маніпуляції стосовно України

Словацький школяр Симон Оманік, бронзовий призер центральноєвропейської математичної олімпіади, не потиснув руку президенту Словаччини Петеру Пеллегріні, якого вважає маніпулятором і популістом.

Головне у цій історії – це пояснення, яке він дав виданню Dennik N.

Симон сказав, що Пеллегріні переміг на президентських виборах, брешучи й маніпулюючи страхом та найнижчими емоціями. І що на додачу до одвічних популістських обіцянок дешевої їжі та дешевого газу, він також звинувачував свого опонента у тому, що той відправив би словаків на війну в Україну.

"Він би ніколи нас туди не відправив, і навіть якби відправив, це не мало б жодного раціонального обґрунтування. Це була брехня та маніпуляція найнижчими людськими емоціями страху, а в деяких частинах словацького суспільства, можливо, й антипатії до України", – заявив Оманік.

Він також сказав, що не вважає свій жест проявом зарозумілості або особливої сміливості.

Бо "замість готелів у Ханої держава могла б підтримати освіту та проведення студентської олімпіади" (хто не пам'ятає, саме у люксовому готелі Ханоя журналісти виявили прем'єра Фіцо наприкінці грудня).

Симону Оманіку 19 років.

Для мене цей вчинок також про гідність.

Подивіться відео – як Симон показує, що утримується від рукостискання.

Медіа повідомляють, що Пеллегріні ніби спочатку навіть не мав бути на церемонії нагородження.

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Тобто це може бути спонтанний гідний жест, який просто випливає з обдуманого ставлення до слів і дій цього політика.

І так, я вважаю, що освіта могла б нас усіх врятувати.

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