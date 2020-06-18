Потенциальный министр МОН: чем "подкупил" Зеленского экс-регионал Шкарлет

Владимир Зеленский решил разрушить еще одну реформу. Реформу образования. И назначить еще одного крепкого хозяйственника, теперь на пост министра образования. Мистера Сергея Шкарлета.

Причем, этот, судя по всему, справится. Не зря его Дмитрий Табачник (министр образования времен Виктора Януковича. - Ред.) примечал. Этот знал толк в кадрах.

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Когда вы назначаете министров, должны ориентироваться на две вещи:

1. Ценности.

2. Профессионализм.

Давайте посмотрим, что у нас по этим параметрам у потенциального министра образования.

Ценности

Отсутствуют как класс. По крайней мере то, что мы привыкли считать ценностями. Европейские ценности, нулевая толерантность к коррупции. Человек был в Партии регионов при Януковиче, и его видел своим сменщиком Табачник. А это говорит о том, что у человека очень высокая лояльность к коррупции. Об этом говорит как его жизненный путь, так и его автопарк. А потом этот преданный поклонник Януковича стал преданным поклонником Петра Порошенко и пошел в БПП.

Странно, Зеленский так не любит "порохоботов" в Facebook, но при этом из всех соратников своего предшественника почему-то выбирает коррупционеров и расставляет на должности, а реформаторов, которые были при Порошенко и с коррупцией боролись, увольняет. Видно, такой у президента фильтр по ценностям.

При этом, речь идет о реформе образования. Где ценности в разы важнее. Ведь министр выстраивает всю вертикаль, подбирает людей под себя. И у нас будет вертикаль с ценностями крепких хозяйственников. Представляю, чему они буду учить подрастающее поколение своим примером.

И да, учить детей учиться честно будет человек, пойманный на плагиате. Этот научит.

Профессионализм

Так что с ценностями вообще не сложилось. Но может он такой гений менеджмента, такой супер-пупер администратор, что мы можем закрыть на это глаза?

Он уже много лет возглавляет Черниговский национальный технический университет. Не Оксфорд. Не Гарвард. Не Сорбонну. Какой-то заштатный ВУЗ в Чернигове, про который никто не слышал за пределами Чернигова.

Кто-то что-то слышал о прорывных методах работы этого университета? О новых практиках или стандартах? О том, что все работодатели Украины теперь гоняются за выпускниками из Чернигова? Хоть что-то?

Позовете ли вы тренировать сборную Украины тренера из первой лиги, который уже 10 лет болтается в трясине и возглавляет какой-то сельский клуб?

Украинское высшее образование не котируется в мире. Украинский университетов нет в сотне лучших мировых ВУЗов. И иногда парочка появляется в тысяче. Если повезет. И это парочка лучших украинских университетов. А вотчина господина Шкарлета точно не входит в этот список. И каких студентов мы в итоге хотим получить? Мы выбираем худшего из худших чтобы он сделал нас лучше? Это что за метод такой? От противного?

О том же плагиате. В США студента, который позволил себе списать, выгоняют из университета. У нас - это норма. Может потому, что сами ректора занимаются плагиатом? И как они тогда могут называть студентов за списывание. И в итоге украинское образование отстает от американского во всех возможных рейтингах. И если мы хотим это поменять, если мы хотим хоть чуть-чуть приблизиться к их уровню, надо наследовать их практики и стандарты, а не идти в обратном направлении.

Зеленский же по каким-то причинам решил продавить именно этого человека. Возможно, после встречи с ректорами. У Зеленского повелось - он собирает коррупционеров и спрашивает у них, как бороться с коррупцией.

Вот так и с ректорами. Он собрал ректоров, которые являются бенефициарами от плохо работающей системы образования, и спросил, что ему делать. Он не собрал ректоров Оксфорда и Кембриджа, он собрал украинских ректоров. Удивительно, еще, что теперь в министры Поплавского не выдвинули. Хотя, может он будет следующим.

Но да. У него есть плюс. Этот кадр не будет жаловаться, что ему не хватает зарплаты. Такие кадры всегда справляются сами.

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