Повторение ошибок как гарантия поражения

И в первый же день своей каденции Владимир Зеленский не просто начал повторять ошибки Петра Порошенко, а воспользовался его наследием.
Должность главы Администрации президента входит в этот перечень.
Владимир Зеленский назначил главу администрации ссылаясь на другой закон - о государственной службе. По сути, воспользовавшись юридической уловкой, которую в свое время придумали в команде Петра Порошенко, чтобы оградить главу АП и его замов от необходимости декларировать свое имущество.
Дело не в Андрее Богдане. Очевидно, он хорошо знает свое дело и к нему может быть много претензий и вопросов. В конце-концов глава государства вправе выбирать свою команду и нести за нее ответственность.
Дело в принципе и общественном договоре, который был принят после революции. Он неоднократно нарушался в каденцию бывшего президента. И уже можно констатировать - с нарушения которого начал свой срок новый глава государства.
(Источник - блог автора)