Повторение ошибок как гарантия поражения

В первый день после второго тура выборов я дал Владимиру Зеленскому три совета, каждый из которых начинался со слов «Помнить, что случилось с Петром Порошенко.»

И в первый же день своей каденции Владимир Зеленский не просто начал повторять ошибки Петра Порошенко, а воспользовался его наследием.

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Назначение Андрея Богдана главой Администрации президента - очевидное нарушение закона о люстрации, вторая статья которого прямо указывает, какие именно должности не может занимать лицо, подпадающее под действие закона.